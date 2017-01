Stopt je baby niet met huilen? Dit kan helpen

© Thinkstock.

Ze zijn gevoed, hebben een propere pamper en geen zichtbaar probleem, maar toch stopt je baby nauwelijks met huilen? Dan kan het zijn dat hij of zij last heeft van koliek. Nogal nefast voor je nachtrust en je zenuwen, maar recent onderzoek heeft gelukkig een behandeling gevonden die werkt.

Wat koliek precies is, daar valt nogal moeilijk de vinger op te leggen. De diagnose is niet makkelijk te stellen, maar artsen definiëren het als veel last hebben van krampen en minstens drie uur per dag huilen, en dat minstens drie dagen per week en langer dan drie weken. Allerminst plezant, zowel voor kind als voor ouders, maar een nieuw onderzoek uit het tijdschrift Acupuncture in Medicine heeft nu uitgewezen dat acupunctuur kan helpen.



De Oosterse geneeswijze met naalden wordt vaak gezien als een zweverige alternatieve aanpak, maar onderzoek bij volwassenen heeft in het verleden al bewezen dat het helpt bij pijnbestrijding, verteringsproblemen en stressvermindering. En volgens dit nieuwe onderzoek hebben ook baby's er baat bij.



Minder symptomen

De onderzoekers volgden 147 baby's tussen de twee en acht weken oud met kolieken. Ze werden in drie groepen verdeeld: een groep kreeg geen acupunctuur, een tweede kreeg een minimale behandeling (één plek gestimuleerd) en de laatste groep werd intensiever met acupunctuur behandeld (meerdere plekken gestimuleerd).



Na twee weken waren de resultaten al duidelijk: de groepen die acupunctuur kregen genazen sneller en hadden een stuk minder symptomen dan de andere groep. En het effect bleef ook aanhouden: zelfs na het stopzetten van de naaldbehandeling hadden die baby's minder last. Ook blijkt een minimale behandeling al voldoende: het maakte weinig uit of er maar één plek gestimuleerd werd of meerdere.



Veilige aanvulling

De acupunctuur werd uitgevoerd door mensen met 20 jaar ervaring, en de baby's reageerden er nauwelijks op. "In de meeste gevallen huilden ze niet eens, en als ze sliepen werden ze er bijna nooit wakker van", aldus de auteur van de studie, Kajsa Landgren van de Lund Universiteit in Zweden.



Ze raadt ouders die kolieken vermoeden bij hun baby aan om een huildagboek bij te houden. "Bezorgde ouders denken al snel aan kolieken, ook al huilt hun baby eigenlijk normaal. Een dagboek kan helpen om de diagnose te stellen." Daarnaast is het ook een goed idee om koemelk te vermijden. "Maar als deze stappen niet helpen, dan is acupunctuur een veilige aanvullende behandeling."