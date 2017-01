Willy Sommers werd papa op zijn 54ste: "Stop met zeuren over oudere mama's en papa's"

Ook al is Willy Sommers 64 jaar, hij voetbalt nog steeds met zijn zoontje. © photo_news.

Sinds Janet Jackson begin januari op haar vijftigste voor het eerst mama werd, krijgt ze bakken kritiek. Want kan ze nog wel uit haar bed bij nachtelijke huilbuien en wat als het kind op haar 65ste begint te puberen? Zal ze dat nog wel aankunnen? Terwijl kersverse papa's van dezelfde leeftijd helemaal geen commentaar krijgen, daar getuigde Willy Somers vandaag over op radio 1.

De zwangerschap van Janet Jackson heeft een nieuwe vorm van seksisme blootgelegd: een mama die op latere leeftijd zwanger wordt is egoïstisch en vraagt om een postnatale depressie omdat ze de stress niet aankan. Dichter bij huis deed ook Willy Sommers op latere leeftijd aan gezinsuitbreiding, maar hij kreeg enkel positieve reacties op zijn babynieuws. Willy werd op zijn 50ste papa van Luna, vier jaar later werd zijn zoontje Luka geboren. Uit een eerdere relatie heeft hij nog een volwassen dochter. Vandaag, op zijn 64ste, neemt hij het op voor oudere mama's en papa's. Hij noemt de geboorte van zijn kinderen op latere leeftijd een openbaring. "Ik raad het iedereen aan, dus het gezeur mag stoppen. Er is geen verschil tussen een oudere mama en papa." Meer tijd dan jongere papa's "Toen ik hoorde dat Cindy zwanger wilde worden, doken er meteen heel wat vragen op. Hoe gaan we dat combineren met mijn carrière als zanger? Maar mijn vrouw heeft dat schitterend opgelost, zij heeft ervoor gezorgd dat alles van een leien dakje is verlopen. Nu geniet ik van dingen als samen met mijn zoontje voetballen. Dat heeft een nieuwe dimensie aan mijn leven gegeven. Ik heb zelfs een voordeel op jongere papa's. Ik ben 's avonds vaak weg, maar ik heb overdag meer tijd voor mijn kinderen. Zo kan ik ze vaak aan school opwachten", gaat de charmezanger verder.

De kinderen zien opgroeien

Toch maakt Willy zich soms ook zorgen: "Nu let ik meer op mijn gezondheid, ik eet gezond en sport regelmatig. En ik merk ook van mezelf dat ik bijvoorbeeld rustiger met de auto ben gaan rijden. Ik wil namelijk zo lang mogelijk leven om te zien wat er met mijn kinderen gebeurt. Maar ik heb het nooit zo zwaar te verduren gekregen als Janet Jackson. Ze hebben mij bijvoorbeeld nooit gevraagd of ik 's nachts wel uit mijn bed zou raken voor de baby. Iedereen, ook journalisten, reageerden positief. Dat vaderschap zagen ze als een nieuwe stap in mijn leven. Ik voel me ook geen buitenbeentje tussen de andere, jongere papa's op school. Zelfs mijn eigen kinderen hebben nog nooit een opmerking over mijn leeftijd gemaakt. Maar ik ben er wel mee bezig, met mijn leeftijd."



Toch is er een nadeel aan papa worden op je vijftigste. "Ik heb altijd gedroomd van verre reizen op mijn zestigste. Maar dat gaat nu niet. Mijn vrouw en ik moeten onze vakanties goed plannen en impulsieve tripjes zitten er niet meer in. Met twee pubers in huis hebben we onze exotische reisplannen uitgesteld."