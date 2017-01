Waarom we baby's instinctief aan de linkerkant vasthouden

© Thinkstock.

Of het nu om je eigen kind gaat, of om je neefje of nichtje: de kans is groot dat je de baby tegen je linkerschouder aanvlijt. Onderzoek heeft aangetoond dat 70 tot 85 procent van de mensen instinctief voor links kiest, en daar blijkt een goede reden voor te zijn.

Persoonlijk hebben wij nooit echt diep nagedacht over de manier waarop we een baby vasthouden - naast 'niet laten vallen' -, maar de wetenschap deed dat wel. Dat we kleine kindjes meestal op onze linkerarm zetten, was al langer beken, maar niemand wist goed waarom.



Een nieuwe studie in het tijdschrift Nature Ecology and Evolution meent nu echter het antwoord te weten. Ze merkten op dat het gedrag vooral voorkomt bij vrouwen, en bijvoorbeeld ook bij vrouwelijke primaten. De wetenschappers vermoeden nu dat dit te maken heeft met onze hersenhelften.



Diepere band

Zoals je misschien wel weet wordt de rechterkant van ons lichaam gestuurd door de linkerhersenhelft, en vice versa. Als we de baby links vasthouden, zetten we dus de rechterkant van ons brein aan het werk. En dat deel is verantwoordelijk voor het verwerken van emoties, maar ook voor gezichtsherkenning. Als je dus naar de baby op je linkerarm kijkt, koppel je als het ware emoties aan het gezichtje van het kind, met een diepere band als resultaat.



Met andere woorden: een baby aan de linkerkant helpt om de band tussen jou en het kind te versterken. Zet jij de baby op je rechterarm? Dan ben je misschien nog niet klaar voor kinderen. Of was de linker gewoon moe, dat kan ook.