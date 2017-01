Ouders maken prachtige foto's met kindje dat niet lang meer heeft

© Lindsey Brown Photography/Facebook.

Lyndsay Brentlinger en haar man Matthew probeerden jarenlang om zwanger te worden. Vorig jaar lukte het dan eindelijk, en op 17 december werden ze ouders. Een bitterzoete ervaring, want een van de twee kindjes zou het niet halen.

Toen de gynaecoloog hen vertelde dat ze een tweeling zouden krijgen - een jongen en een meisje - waren de ouders-in-spe dolgelukkig. Tot bleek dat Reagan wel kerngezond was, maar haar broertje William niet. "Hij had een hoop afwijkingen", aldus Lyndsay. "De linkerhelft van zijn hartje functioneerde niet." Uiteindelijk kregen ze te horen dat William dood geboren zou worden. Maar de baby overtrof alle verwachtingen: hij overleefde de geboorte en kon zo zijn ouders ontmoeten. Uiteindelijk kon het koppel 11 dagen met hun zoontje doorbrengen voor hij jammer genoeg overleed.

Herinnering

"Het waren de gelukkigste 11 dagen van mijn leven", aldus Matthew. Ondanks de grimmige vooruitzichten wilden de ouders zo veel mogelijk herinneringen aan hun tweeling overhouden. Ze contacteerden fotografe Lindsey Brown, die ondanks haar overvolle programma tijd vrijmaakte voor de familie. "Ik weet hoe ouders dit appreciëren, en ik was blij dat ik dit voor hen kon doen."



Het resultaat mag er wezen: de foto's zijn prachtig en de ouders zijn blij dat ze zo'n mooi aandenken hebben. "Ik huil nog steeds als ik ernaar kijk", vertelt mama Lyndsey. "Ze zijn mooi, en hij is mooi. In sommige foto's is hij klaarwakker en kijkt met grote ogen naar de camera. We zullen ze eeuwig koesteren."