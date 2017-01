Waarom kersverse mama's zich niet moeten vergelijken met strakke celebs

Door: TVM

Candice Swanepoel poseert met ultra strakke buik, 3 maanden na haar bevalling. © Instagram @angelcandices.

3 maanden na haar bevalling, poseert topmodel Candice Swanepoel op Instagram alsof ze nooit bevallen is. Collega Victoria's Secret Angel Doutzen Kroes paradeerde één maand na haar bevalling zelfs al in bikini op de catwalk. Fijn voor hen, maar de meeste vrouwen die ooit al een kind op de wereld gezet hebben, wéten dat dat buikje niet zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnt. En het is hoog tijd dat vrouwen zich daar niet meer druk in maken.

Doutzen Kroes. © photo news.

Hoe het komt dat beroemdheden na een paar dagen al opnieuw pronken op sociale media met hun bikinilijf alsof er niet net 9 maanden lang een baby in hun buik heeft gezeten? Dat legden we hier al uitgebreid uit. In het kort: de celebs mogen dan doen alsof god hen op de aarde heeft gezet met een buitenaardse gave die buikvet vanzelf doet verdwijnen. In realiteit werken ze er heel hard aan met een team van voedingsdeskundigen, diëtisten, personal trainers, trainingsschema's en nanny's.



Chrissy Teigen, model en vrouw van John Legend, zei eerder al in de Amerikaanse Today Show dat niemand zou mogen denken dat dit de norm is of dat het zelfs realistisch is. En daar kunnen we haar alleen maar gelijk in geven.



Niet gezond

Daarnaast is het niet eens gezond om zo kort na de bevalling al terug 'in shape' te zijn. Volgens trainers mag je eigenlijk pas ten vroegste zes weken na het bevallen beginnen met trainen, en dan nog mag je bepaalde oefeningen zoals kikkersprongen de eerste 3 à 4 maanden niet uitvoeren omdat die kunnen leiden tot ernstige fysieke complicaties.



Streng gaan diëten na een bevalling wordt ook door alle mogelijke gezondheidsexperts en dokters afgeraden. Je lichaam moet kunnen recupereren van een bevalling, het kan alle voedingstoffen gebruiken. En voor wie borstvoeding wil geven, is op een streng dieet gaan al helemaal af te raden. Te snel afvallen kan er namelijk voor zorgen dat de gifstoffen die in je vetten zitten opgeslagen in de borstvoeding terecht komen.



Nog niet genoeg redenen opgesomd om te stoppen met je te spiegelen aan de hierboven genoemde celebs? Een extra reminder: dat geweldige lijf heeft recent nog een persoon op de wereld gezet. Dat is net iets meer waard dan een strakke buik.