De familieman in Axel Witsel: "Eén dag na de geboorte van Maï-Li moest ik alweer vertrekken, dat is hard"

Door: redactie

13/01/17 - 15u00

video In 2017 gaat Rode Duivel Axel Witsel zijn voetbalgeluk in het verre China zoeken. Maar ook thuis staan hij en zijn echtgenote Rafaella Szabo voor een nieuw avontuur: het koppel verwacht binnen enkele maanden een tweede baby. Een broer of zus, voor hun dochtertje Maï-Li (1,5). Het gezin is helemaal klaar voor een bijzonder spannend jaar.

© NINA.

"Op 1 april 2015, zat ik alweer op het vliegtuig naar Rusland, om te gaan voetballen. Pas twee maanden later zag ik mijn dochtertje terug. C'était très dur." Hij is dan wel een van onze nationale helden, en tot voor kort vaste pion bij de Russische eersteklasser Zenit Sint-Petersburg, Axel Witsel is in de eerste plaats een papa pur sang.



Jaren geprobeerd

Al ging dat niet van een leien dakje. "We hebben voor Maï-Li inderdaad jaren geprobeerd. Zwanger worden lukte niet," vertelt vriendin Rafaella Szabo. Na een tijd begin je je als vrouw toch zorgen te maken. Maand na maand ben je teleurgesteld, dat je lichaam niet lijkt te 'werken'. Pas nadat ik in mijn hoofd een soort klik heb gemaakt, en ik me niet langer blind staarde op zwanger worden, bleek ik in verwachting. Omdat het die eerste keer zo moeizaam was gegaan, gingen we ervan uit dat het nu ook wel even kon duren. Axel en ik zeiden 'ah, on verra bien', ik had intussen mijn handen vol met onze dochter, en voor ik het wist was ik dus opnieuw zwanger. Fantastisch! Maï-Li zal binnenkort ongetwijfeld het tweede moedertje in huis spelen. Nu mijn buik groeit, wordt het voor haar ook tastbaarder. Ze zit regelmatig over mijn buik te aaien en zegt dan 'bébé'. Al denkt ze volgens mij dat die bébé voor altijd in de buik van mama blijft zitten." (lacht)



Hoeveel kinderen ze uiteindelijk willen, hoe het hun relatie veranderd heeft en op wie Maï-Li nu eigenlijk het meeste lijkt? Dat lees je morgen in NINA!