Een burn-out voorkomen? Het kan, maar je begint er best zo vroeg mogelijk mee

12/01/17 - 20u00 Bron: HUMO

Hoe je ouders verzorgen in je eerste levensjaar heeft een grote impact op hoe je later in leven staat. Neurobiologe Nicole Strüber legt uit dat de basis voor depressies en burn-outs vaak al op erg jonge leeftijd wordt gelegd.

In Humo legt Strüber uit dat kinderen door twee dingen op erg jonge leeftijd gevormd worden: hun genen en opvoeding. Als het ergens fout loopt in de hechting tussen een baby en de ouders dan kunnen diezelfde kinderen later opgroeien tot personen die moeilijker met stress kunnen omgaan en daarom vatbaarder zijn voor depressies en burn-outs.



Levenslange schade

Een goede hechting op jonge leeftijd zorgt dat de hersenen van de baby oxytocine (het zogenaamde knuffelhormoon) aanmaken, waardoor stresshormonen in het bloed afnemen. Neurobiologen ontdekten onlangs dat een depressieve of angstige moeder zo de hersenen van haar baby kan schaden. En die schade kan een persoon een heel leven meenemen. Deze baby's kunnen dus tot volwassenen uitgroeien die moeilijk kunnen omgaan met stress. Dat effect is groter bij mensen die door hun genetische opmaak gevoeliger zijn voor stresshormonen.



Strüber gaat zelfs zo ver dat ze meent dat de beste preventie van een burn-out een goede hechting en een warme band met de ouders in dat eerste levensjaar is. Ook tijdens de zwangerschap kan een mama stress doorgeven aan haar ongeboren kind. En de gevolgen daarvan kunnen nog heel lang nazinderen.



Het goede nieuws

Omdat je stress tijdens de zwangerschap of in het prille begin nooit helemaal kunt uitsluiten, heeft Strüber gelukkig ook goed nieuws. Je kan je kind leren om emoties te controleren. Wanneer het allemaal te veel wordt, is het belangrijk je kind gerust te stellen. Peuters kunnen zelf prikkels als honger of oorzaken van stress als een onweer nog niet goed inschatten. Ze hebben iemand nodig die troost en uitlegt wat er gebeurt. Zo leert een kind om rustig te reageren op crisissituaties.



Stüber beseft ook dat je van de boodschap dat je geen stress mag hebben vaak net het omgekeerde effect heeft. Daarom wil ze toch nog een belangrijke boodschap meegeven: "Ouders kunnen maar hun best doen. Als een kind voelt dat je het beste voor hebt, is het geen drama als je eens de mist in gaat."