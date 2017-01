De mooiste jurken tekent je kroost gewoon zelf

Door: SV

11/01/17 - 18u00

Onze eigen kinderen kunnen altijd alles het beste. Zingen, pianospelen, huiswerk maken, tekenen. En nu ook: kleding ontwerpen. Want het bedrijf Picture This maakt van de tekenkunsten van je kroost de leukste kledingstukken.

Wie thuis iemand heeft rondlopen die maar al te graag luid verkondigt dat hij of zij later mode-ontwerper wil worden, kan kindlief verrassen met een zelfgemaakte creatie. Aan de hand van een vast stramien zet bedrijf Picture This namelijk tekeningen om in kinderkleding. Het enige wat je zelf moet doen is een sjabloon afprinten en vervolgens je kroost een paar kleurpotloden in de hand stoppen.



In ruil voor jouw ingekleurde sjabloon (en zo'n 46 euro, verzendkosten niet meegerekend) krijg je vervolgens een jurkje terug met daarop je eigen tekening. Voorlopig kan je dus enkel dochterlief een plezier doen met een uniek kledingstuk, maar achter de schermen zijn ze bij Picture This druk bezig om ook zelfgetekende T-shirts beschikbaar te maken. Wees er wel op tijd bij, want omdat het speciaal gemaakt wordt, kan het tot twee maanden duren vooraleer je bestelling ook in de kleerkast hangt.