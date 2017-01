Ben jij even slim als een 10-jarige? Doe hier de test!

Door: ND

3/01/17 - 10u00 Bron: Playbuzz

Hoe is het gesteld met jouw algemene basiskennis uit de lagere school? Een doorsnee toets voor 10-jarigen op Playbuzz gaat het internet rond, met algemene kennisvragen over onder meer geschiedenis, aardrijkskunde en wetenschap. Opvallend weinig volwassenen halen een hoge score. Scoor jij een voldoende op deze toets?

Even controleren of het kijken naar 'De Slimste Mens Ter Wereld' zijn vruchten heeft afgeworpen. Want deze toets - oorspronkelijk bedoeld voor kinderen van tien à elf jaar uit de lagere school - gaat na hoe het met jouw algemene kennis gesteld is. Een teleurstellend lage score? Geen paniek. De meerderheid van de volwassenen haalt een onvoldoende op deze test, waardoor hij het internet rond gaat. Je bent natuurlijk nooit te oud om te leren...