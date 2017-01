Witte ruis en dezelfde woorden herhalen: tips om je baby te helpen doorslapen

© Thinkstock.

Na de vermoeiende feestdagen is een goede nachtrust iets waar menig ouder van droomt. Maar dat is moeilijk als je kind zes tot zeven keer wakker wordt. Slaapconsulente Lauren Diaz heeft 15 jaar ervaring als nachtnanny en geeft tips aan kersverse mama's en papa's.

Met haar bedrijfje Sleep and Nurture begeleidt ze ouders en baby's om een gezond slaappatroon te ontwikkelen. Lauren Diaz: "Ik herinner mij dat ik zelf tussen de vijf en acht keer per nacht moest opstaan na de geboorte van mijn zoontje. Als ouders mijn hulp inschakelen, breng ik drie nachten bij hen en het kind door. Ik maak notities en praat met ouders over kleine ingrepen die ze kunnen doen om beter te slapen." De eerste nacht doet Diaz het meeste werk, de tweede helpt ze de ouders, en de derde nacht moeten mama en papa het alleen doen.



Maar voor wie zich geen dure nachtnanny kan veroorloven, geeft Diaz wel wat tips om beter te slapen. "Ieder kind is anders en er is geen aanpak die voor iedereen even efficiënt is. Maar er zijn wel wat dingen die je kan doen om je baby of kind helpen beter te slapen."