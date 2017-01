Ontroerend: vluchtelingenkindjes tekenen hun toekomstdromen

1 januari is het typische moment waarop we allemaal toekomstplannen en goede voornemens maken. Maar hoe zien die er eigenlijk uit voor vluchtelingenkinderen? Want wat wij vanzelfsprekend vinden, is voor hen vaak een gigantische luxe. Zoals de jonge Evan het uitdrukt: "Ik wil absoluut leraar worden, al lijkt mijn tekening meer op een huis dan op een school. Misschien omdat we er geen hebben."

Arsyan (9), uit Irak: "Later wil ik net als Cristiano Ronaldo voetballer worden. Mijn vader en ik vinden het geweldig om hem te zien spelen voor Real Madrid, het is zo inspirerend." © Drawfugees.

Aoumar (9), uit Syrië: "Ik wil later chauffeur worden. Mijn vader deed dat ook en ik wil net als hij worden." © Drawfugees.

Evan (5), uit Irak: "Ik wil absoluut leraar worden, maar mijn tekening lijkt meer op een huis dan op een school. Misschien omdat we er geen hebben..." © Drawfugees.