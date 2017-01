Dit deden BV's op de laatste dag van 2016

Door: redactie

1/01/17 - 14u00

© Instagram.

Niet alleen wij lieten gisteren de champagnekurken knallen, ook bekend Vlaanderen was klaar voor een feestje met oud-en-nieuw. Maar eerst stonden er nog andere dingen op de planning. Van in de kookpotten roeren tot een potje sporten: dit deden BV's op de laatste dag van het jaar.

Tanja Dexters zette het nieuwe jaar in met haar dochtertje. Geen wild feestje op de laatste dag van het jaar, maar gezellige moeder-dochter quality time.

Lesley-Ann is dan weer dankbaar voor het afgelopen jaar en kijkt vreugdevol terug op de mooie herinneringen.

Jani liet ons Belgenlandje achter zich en trok naar the Big Apple om het nieuwe jaar in te zetten.

En ook Kobe Ilsen, Natalia, Nathalie Meskens en Tine Embrechts zochten andere oorden op. Zij gingen vieren in Gambia .

En ook zij zochten het buitenland op: Joke Vandevelde genoot in de Malediven, Tatyana Beloy vierde in Thailand en zowel Tiany Kiriloff als Matteo Simoni brachten de laatste dagen van 2016 door in Costa Rica.