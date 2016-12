Heeft jouw huisdier vuurwerkangst? Zo stel je hen gerust

Door: SV

29/12/16 - 19u00 Bron: Dierendokters

© thinkstock.

Het is Nieuwjaar, net 12 uur. Buiten knalt het vuurwerk, binnen de champagnekurken. En je liefste Minoes? Die zit bibberend weggedoken onder de bank. Heel wat honden en katten kampen immers met vuurwerkangst. Al kan je daar gelukkig ook wat aan doen om hen meer op hun gemak te stellen.

Aangename omgeving Mocht je vorig jaar uit eigen hand ondervinden dat je trouwe compagnon niet bijzonder gesteld is op vuurwerkpijlen, dan kan je dit jaar je voorzorgen nemen. Wie met een bang huisdier zit, zorgt er best voor dat de omgeving zo aangenaam mogelijk is. Door de gordijnen te sluiten, de lichten en radio of televisie aan te zetten, creëer je andere stimulansen en hou je de luide knallen zo veel mogelijk buiten. Zorg ook dat alle ramen en deuren goed afgesloten zijn, zodat je huisdier zeker niet kan ontsnappen. Schotel katten een goed gevulde etensbak voor en een schone kattenbak.

Geef geen extra aandacht Haal je huisdier niet overmatig aan. Dat wil zeggen: zit je anders niet urenlang met je hond of kat op schoot, doe dat dan nu ook niet. Door hen extra aandacht te geven, ben je het angstige gedrag in feite aan het belonen. En dat zal het alleen maar versterken. Blijf vooral zelf rustig en aai je kat of hond wanneer ze tegen je aan komen liggen. Maar geef zeker geen speciale snacks.

Wat met ontspannende verstuivers? Katten- en hondenbaasjes zijn ongetwijfeld vertrouwd met het bestaan van DAP en Feliway, verdampers die je in het stopcontact steekt en feromonen afgeven die een rustgevend effect hebben op je huisdier. Een methode die zeker het gewenste effect kan hebben, op voorwaarde dat je er op tijd mee begint. Wie verwacht overmorgen de verdamper in het stopcontact te knallen en de rest van de avond met een poes in huis te zitten die helemaal zen is, is eraan voor de moeite. Dat komt omdat de verstuiver tijd nodig heeft om goed in de lucht aanwezig te zijn. Begin dus zeker een paar dagen op voorhand (vandaag dus). Ook is niet elke kat of hond er even gevoelig aan.