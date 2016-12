NINA tipt: kerstfeest voor kinderen in DE Studio

Door: ND

Op zoek naar een origineel uitje met de kinderen deze vakantie? Dan is het jaarlijkse kerstfeest in DE Studio in Antwerpen een prima optie. Tussen 26 een 29 december en 2 en 5 januari spelen daar muziek- en theatervoorstellingen voor de kleinsten vanaf 6 maanden tot twaalf jaar oud, aangevuld met leuke spelletjes, workshops en een feest met cadeautjes en lekkers.

"Een feest voor de hele familie," zo omschrijft organisator Villanella hun jaarlijkse kerstfeest in DE Studio in de Maarschalk Gérardstraat in Antwerpen. In samenwerking met verschillende theatergezelschappen voor kinderen organiseren ze er eind december en begin januari verschillende voorstellingen, workshops en spelletjes.



Een muziektheatervoorstelling voor kinderen vanaf 6 maanden, een kerstfilm voor de kleintjes vanaf 3 jaar of een voorstelling van de Roovers voor iedereen van 6 jaar en ouder? Op het programma vind je voor elke leeftijd wat wils. Na elke voorstelling is er een gratis kinderfeest, waarop de jongsten hun beste dansbeentje kunnen voorzetten en genieten van iets lekkers.



