Dit waren de populairste kerstcadeaus de afgelopen 20 jaar

26/12/16 - 19u00 Bron: Refinery29

2016 was (voor kinderen) het jaar van de Hatchimal, een pluchen kuiken in een ei dat je zelf moet uitbroeden door erover te strelen. Maar wat was de voorbije decennia populair op de speelplaats? Het online spaarplatform Ebates stelde een lijst op met de meest populaire speeldgoedrages van de voorbije 20 jaar.

2015: Star Wars robotbal

Zelfs nog voor The Force Awakens uitkwam, was de SE BB-8 Droid met Force Band al een mega succes bij kinderen en volwassenen. Via een app of console kun je de robotbal verschillende opdrachten laten uitvoeren, heel veel meer is er eigenlijk niet aan.

2014: alles van Frozen

De animatiefilm 'Frozen' was één van de meest succesvolle producties van Disney ooit, en het bedrijf verdiende lang niet alleen geld aan de film zelf. Zowat alle merchandising, van muziek tot poppen, verkocht als zoete broodjes.

2013: Big Hugs Elmo

Letterlijk een levensgrote knuffel (althans voor kinderen) van Elmo uit Sesamstraat, maar toch was dit in 2013 dé speelgoedrage onder jonge kinderen.

2012: Wii U-console

De eerste van heel wat consoles in dit lijstje. We somden hier 5 redenen op waarom je deze Nintendo console zéker in huis moest halen, toentertijd.

2011: LeapPad Explorer

Eigenlijk een iPad voor kinderen. In 2011 werd de LeapPad uitgeroepen tot speelgoed van het jaar op de American International Toy Fair.

2010: de iPad 1

De eerste iPad werd in 2010 gelanceerd, en het was meteen een gigantisch succes. Op de dag van de lancering werden er al 300.000 exemplaren van verkocht.

2009: Zhu Zhu Pets

De speelgoedhamsters waren verschikkelijk populair, mede dankzij de goedkope prijs (per stuk kosten ze zo'n tien euro).

2008: Nintendo Wii

Tegen het eind van 2008 waren er wereldwijd al meer dan 8 miljoen exemplaren verkocht van de Wii. Dat de spelconsole in de markt werd gezet als een gezond alternatief voor andere consoles heeft daarbij zeker een rol gespeeld. De Wii was dan ook populair bij kinderen én volwassenen.

2007: Nintendo DS

Een upgrade van de klassieke Game Boy, en meteen ook de meest populaire spelconsole om in je hand te houden met meer dan 1,4 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd.

2006: Playstation 3

De PS3 was zo populair, dat er zelfs gevechten uitbraken tussen shoppers rond de kerstperiode om toch nog een exemplaar te kunnen bemachtigen.

2005: XBox 360

In de eerste 5 maanden gingen er al 5,5 miljoen exemplaren van de XBox 360 over de toonbank.

2003-2004: RoboSapiens

Deze mensenlijke high tech robots van het Canadese bedrijf WowWee waren super populair. Er gingen in de eerste 8 maanden al zo'n 1,5 miljoen exemplaren van over de toonbank wereldwijd.

2002: Beyblades

De kleurrijke plastic tollen waren zo populair, dat ze ook in ons land overal hopeloos uitverkocht waren. Er werden zelfs artikels geschreven over winkels die nog 20 exemplaren te koop hadden. Zegt genoeg.

2001: Bratz

Heel even waren de poppen met wijde broeken en platform sandalen populairder dan Barbie, al duurde het succes van Bratz niet al té lang.

2000: Razor Scooter

Hoewel levensgevaarlijk, gingen deze elektronische steps als zoete broodjes over de toonbank als kerstcadeautje voor kinderen.

1999: Pokémon

In 1999 speelde iedereen met Pokémon kaarten op de speelplaats, en elk kind wou niets liever krijgen voor kerst dan een pakje zeldzame exemplaren. Met de komst van Pokémon Go, zijn Pikachu en co meer dan vijftien jaar later terug razend populair.

1998: Furby

Lang voor de Hatchimals, veroverden Furby's al de harten van kinderen. Ouders moesten er maar zelden iets van weten, wegens vreselijk irritant. In 1998 alleen al, verkocht Hasbro wereldwijd 27 miljoen Furby's.

1997: Tamagotchi

Nog een "huisdier" dat in leven moest gehouden worden door de aandacht van kinderen. Door de lage verkoopprijs zelfs nog succesvoller dan de Furby.

