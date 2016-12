Je kan het eerste woordje van je baby voorspellen, volgens de wetenschap

Door: ND

26/12/16 - 15u07 Bron: Pure Wow

© thinkstock.

In een poging je baby na een paar maanden "mama" of "papa" te laten zeggen, sta je het woord zelf honderd keer te herhalen voor de neus van je kleinste. Maar heeft dat wel zin? Een onderzoek van Indiana University schept duidelijkheid.

De conclusie van de wetenschappers van Indiana University? Je kan stoppen om als een gek "mama" of "papa" te fluisteren in het oortje van je pasgeborene. Volgens hun recente studie wordt het eerste woord van een kind veel meer uitgelokt door visuele stimulansen dan door verbale aanmoediging.



Loopt de moeder voortdurend voor hun neus, dan heeft dat meer impact dan het horen van het woordje "mama", aldus de wetenschappers. Dat heeft volgens hen alles te maken met de manier waarop de taal van een kind zich ontwikkelt. Het visuele geheugen is het startpunt van waar baby's beginnen om een verband te leggen tussen woorden en objecten. Als baby's een bepaald voorwerp vaak genoeg zien, herkennen ze het na een tijdje en dan pas plaatsen ze er een woord bij.



Om tot deze conclusie te komen plaatsten de onderzoekers camera's op het hoofdje van baby's, om na te gaan hoe de kleintjes de wereld zien. Daaruit blijkt dat baby's veel minder zien dan wij zouden denken, en dat ze hun visuele stimulansen veel vaker als basis gebruiken. Als een bezetene "mama" blijven herhalen in het bijzijn van je kleintje, is dus nergens voor nodig.