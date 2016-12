Wat kreeg jij voor kerst? Dit waren de meest gegeven foute cadeaus

Door: redactie

Kerstmis is een dag vol sfeer, lekker eten en lachende gezichten. Maar helaas ook de zoveelste aartslelijke das, nooit-gedragen pantoffels en boeken die je eigenlijk al gelezen had. Maar wat kregen anderen als foutste kerstcadeau?

Maar liefst één vijfde van de Belgen vond vorig jaar een kerstcadeau onder de boom dat ze daar liever hadden laten liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van zoekertjessite 2dehands.be en tweedehandsketen Troc bij 1.000 Belgen. Dit waren de cadeaus die het meest op een pruillip konden rekenen: 1. Een lelijke lamp of somber schilderij gekregen? Je bent niet alleen. Maar liefst 26,2 procent van de ondervraagden, kreeg een decoratie-artikel dat ze liever sito presto op zolder zouden zetten. 2. Wie een glimlach moest veinzen bij het zoveelste paar sokken, een kriebelende wollen trui of een afzichtelijke sjaal, kan troost putten uit het feit dat 21,3 procent van de ondervraagden ook een kledingstuk kreeg dat ze nooit zullen aantrekken. 3. En ook boeken en strips belanden vaak ongelezen in de boekenkast. Zo'n 13,3 procent van de deelnemers gaf aan liever iets anders gekregen te hebben. Wie is er het best in het geven van foute kerstcadeaus? Met stip op nummer één staan onze broers en zussen; 17,1 procent onder hen zat er helemaal naast. Maar ook onze ouders (16,1 procent) en schoonouders (12,6 procent) geven we volgend jaar best wat extra tips.

Fout cadeau gekregen? Verkoop het gewoon

Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat van deze pakjes aan een tweede leven beginnen op tweedehandssites. Zo meldt 2dehands.be tot een vijfde meer 'foute' zoekertjes in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en ook Troc.com verwacht meer aanbod van 'ongewenste' cadeaus in haar winkels. "Steeds minder Belgen hebben er problemen mee om hun ongewenste geschenken door te verkopen," aldus Pierre Boseret, Algemeen Directeur van Troc.com België.



Zelf je foute cadeau van de hand doen? Met deze tips ben je er zeker van dat het snel verkoopt:



1. Hoe meer foto's, hoe beter. Artikelen met een duidelijke omschrijving en veel foto's verkopen doorgaans veel sneller dan producten met één onscherp beeld. Geef ook veel details: wat is het en waarom doe je het weg? Geef potentiële kopers meteen voldoende informatie.



2. Hoeveel kost het nieuw in de winkel? Door even de winkelprijs op te zoeken, kan je meteen aangeven hoeveel ze besparen door het product van jou te kopen.



3. Geef duidelijke contactgegevens: kunnen ze het product komen ophalen of stuur je het enkel op met de post? En zijn er dan bijkomende kosten? Vermeld eventueel je telefoonnummer, of laat je contacteren via mail of de chatfunctie.