Zo zou de kerstkaart van Filip en Mathilde er moeten uitzien

Door: redactie

23/12/16 - 09u30

© photo news.

Als de koninklijke familie een kerstkaart zou uitsturen, dan kon deze foto met stip op de voorzijde. De vorst die een glimlach tevoorschijn tovert die Mona Lisa het nakijken geeft, hun kroost die statig in de camera kijkt, en mama Mathilde die de show steelt met haar feestelijke gouden jumpsuit. Als dat geen plaatje is.

© photo news.

Zo verscheen de familie op het kerstconcert in het koninklijk paleis. Mathildes jumpsuit werd gemaakt door - u raadt het al - Natan, en ook haar tasje - de Guinto clutch van A Bag With a Story - is van Belgische makelijk. Later op de avond ruilde ze haar jumpsuit in voor een rode jurk, opnieuw van Natan.