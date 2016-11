Dit moet je doen opdat je gasten een gezellige avond hebben, volgens een expert

© thinkstock.

Of je nu vanavond een gezellig etentje hebt gepland, of al volop bezig bent met de voorbereidingen voor kerstavond (een goede gastvrouw kan niet vroeg genoeg beginnen): zo zorg je ervoor dat je gasten zich meer dan welkom voelen.

Test de logeerkamer zelf eens

Hoe weet je nu of je gasten goed zullen slapen, als je er zelf nog nooit de nacht hebt doorgebracht? Zijn er extra dekentjes nodig? Is er te veel licht 's nachts? Of te veel lawaai? En is er genoeg plaats? De beste manier om dat te ontdekken is door zelf eens een nachtje in de logeerkamer te spenderen. Zet ook altijd een glaasje water naast het bed.