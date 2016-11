"Strikte opvolging nodig voor zwangere vrouwen die voorheen obesitaschirurgie ondergingen"

Door: redactie

23/11/16 - 17u49 Bron: Belga

© thinkstock.

Goele Jans, onderzoekster aan het Departement Ontwikkeling en Regeneratie van de KU Leuven, pleit in haar doctoraat voor een strikte opvolging van zwangere vrouwen die voorheen, omwille van hun zwaarlijvigheid, een ingreep ondergingen zoals een maagring of een maagbypass. De opvolging dient te gebeuren door een multidisciplinair team bestaande uit de chirurg, verloskundige, internist, diëtist en psycholoog.

Uit haar onderzoek blijkt dat dergelijke zwangere vrouwen immers met tekorten aan voedingstoffen kampen. "Obesitaschirurgie betekent sowieso al een risico op een tekort aan vitaminen en micronutriënten zoals ijzer. Als je zwanger bent wordt je lichaam dan nog eens extra belast", aldus Jans, die een 60-tal vrouwen onderzocht en hierbij de bevestiging vond dat hun nutritionele status slecht is. De moedermelk van dergelijke vrouwen bevatte echter nog wel voldoende voedingsstoffen. De onderzoekster ontdekte ook dat deze vrouwen angstiger zijn dan zwaarlijvige moeders-in-spe die geen ingreep ondergingen.



Als de aanpassing van de levensstijl niet het gewenste resultaat oplevert, is obesitaschirurgie voor zeer obese vrouwen wel degelijk nog een te overwegen mogelijkheid. Obesitaschirurgie en een gezonde zwangerschap nadien hoeven elkaar volgens Jans niet uit te sluiten, maar een strikte opvolging van de betrokken vrouwen is noodzakelijk. De grondige opvolging van levensstijl, nutritionele status en mentale gezondheid die ze voorstaat gebeurt momenteel echter nog te weinig.