Geen tijd? Geen excuus: ouders lanceren gezonde kant-en-klaarmaaltijden

Zware werkdag gehad, kinderen snel opgepikt aan de schoolpoort, om vervolgens thuis zo snel mogelijk de was uit te halen, het huis een schoonmaakbeurt te geven en te helpen met huiswerkproblemen. Tijd om te koken? Dat schiet er wat bij in. Maar geen nood, want binnenkort zijn er ook gezonde kant-en-klaarmaaltijden. Eureka!

Wie graag lekker en gezond eet, maar daar echt zelf de tijd niet meer voor vindt, kan binnenkort terecht bij DAGVERS: duurzamen en biologische kant-en-klaarmaaltijden.



Maar liefst twee op drie ouders geven aan met dit probleem te kampen, en "voor wie gemakkelijk, gezond én kindvriendelijk wil eten, bestaan er voorlopig geen echte alternatieven," vertelt Inge De Clerck, initiatiefneemster en woordvoerster van DAGVERS. "Daarom komen wij met een formule van kant-en-klaarmaaltijden die je niet met een schuldgevoel opzadelen nadat je je gezin weer een ongezonde snelle maaltijd hebt voorgeschoteld." Bovendien worden de gerechten gemaakt van verse, lokale, biologische en fair trade ingrediënten zonder bewaarmiddelen, in samenwerking met lokale (bio)boeren én worden de maaltijden op een duurzame manier geleverd. Lees ook Zo eet je ongezond zonder je schuldig te voelen

