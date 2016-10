Door: redactie

15/10/16 - 11u24

In haar nieuwste boek 'Help, mijn kind denkt aan seks!' geeft Goedele Liekens ouders raad bij de seksuele opvoeding van hun kroost. Op de Britse televisie lanceerde ze eerder al een eindexamen rond seks, waar ze enkele voorbeeldvragen voor opstelde. Slaag jij in haar 'seksexamen'?