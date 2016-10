Zanger Adam Levine over het vaderschap: "Ik doe eigenlijk maar wat"

Kersverse ouders Adam Levine en Behati Prinsloo © ap.

Hij weet als geen ander hoe hij die hoge tonen uit zijn keelgat kan persen of hoe je een liedje schrijft dat je dagenlang niet meer uit je hoofd krijgt. Maar als het op het vaderschap aankomt, is hij heel wat minder volleerd, geeft de zanger toe. "Ik weet eigenlijk echt niet waar ik mee bezig ben," verklapte hij onlangs.

Tijdens 'On Air with Ryan Seacrest', een Amerikaans radiopprogramma, vertelde de zanger heel open over hoe hij het vaderschap tot nu toe al ervaarde, en gaf hij eerlijk toe de helft van de tijd "absoluut niet te weten waar hij mee bezig is".



Adam Levine en topmodel Behati Prinsloo kregen in september hun eerste dochtertje, Dusty Rose Levine. Een totaal nieuwe ervaring voor de zanger. "Ik ben nu drie weken vader, maar ik doe eigenlijk maar wat. Ik weet er totaal niets van, maar dat is ook net mooi, eigenlijk. Je hebt een soort van instinct, dingen die plots als puzzelstukjes in elkaar vallen. Dat is prachtig om mee te maken."