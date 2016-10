Zo maak je zelf tabletten voor de vaatwasmachine

Door: redactie

13/10/16 - 18u00 Bron: Popsugar

© thinkstock.

Een beetje krap bij kas, of gewoon al veel te laat op de avond gemerkt dat de tabletten voor de vaatwasmachine op zijn? Geen probleem. Met dit makkelijk driestappenplan van Popsugar maak je die vaatwastabletten gewoon zelf.

Dit zijn de ingrediënten die je nodig hebt, die je allemaal bij de (online) drogist kan kopen:



- 1 kopje zuiveringszout (baksoda)

- 1 kopje zeezout

- 3 kopjes kristalsoda

- 3 kopjes citroenzuur

- ijsblokvormpjes

- eventueel enkele druppels etherische olie met citrusgeur



1. Meng in een kom de baksoda met de kristalsoda en het zeezout.



2. Voeg voorzichtig het citroenzuur toe. Het goedje kan beginnen borrelen, als reactie op de baksoda. Meng voorzichtig tot een natte massa die aan elkaar kleeft.



3. Als poeder gebruiken? Dan is je mengsel al klaar. Wil je vaatwastabletten verkrijgen, dan kan je muffinvormpjes of ijsblokvormpjes gebruiken waarin je het mengsel verdeelt. Laat in dat geval een dag harden, en ze zijn na 24 uur klaar voor gebruik.