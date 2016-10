Wanneer moet je je zorgen beginnen maken over moeilijke eters?

Door:

12/10/16 - 17u00 Bron: NY Times

Wie met kieskeurige eters aan tafel zit, heeft het niet makkelijk om dag na dag iets uit de kookpotten te toveren dat smakelijk wordt verorberd. Integendeel. Vaak weigeren kinderen om bepaalde groenten aan te raken, en graaien ze na de maaltijd enthousiast in de snoepkast terwijl die worteltjes nog onaangeroerd op hun bord liggen. Maar is dat iets om je zorgen over te maken?

Woensdagmiddag: je kinderen zijn net thuis van school. Nog voor de voordeur goed en wel achter hen is dichtgevallen, krijg je de vraag van één miljoen: "Mama, wat eten we vandaag?" Om vervolgens enkel lange gezichten te zien wanneer er erwtjes en puree in die pruttelende kookpotten blijken te zitten. Herkenbaar?



Je hoeft nog niet meteen met de handen in het haar te zitten. Hoewel we al snel zelf een oordeel klaar hebben over moeilijke eters ("onavontuurlijk, bang, gewoontedieren"), worden we allemaal geboren met een natuurlijke voorkeur voor slechts twee smaken: zoet en zout. Het is dus heel normaal dat je kind een kieskeurige eter blijkt te zijn. Al betekent dat niet dat je er niets aan kan doen. Lees ook Meer dan helft kinderen poetst tanden te weinig

Begin jong Volgens kinderarts Natalie Muth kan je niet vroeg genoeg beginnen met je kind bloot te stellen aan allerlei verschillende smaken. Van wat je eet tijdens je zwangerschap en borstvoeding tot wat je kind uiteindelijk op zijn of haar bord krijgt: probeer zoveel mogelijk in smaak te variëren.



"De meeste kinderen worden pas echt moeilijke eters wanneer ze de leeftijd van 2 jaar bereiken," legt ze uit. "Daarom is het belangrijk om ze op jonge leeftijd zo vaak en met zo veel mogelijk verschillende smaken kennis te laten maken. Vooral tussen 6 en 18 maanden staan ze meer open om nieuwe dingen te proberen." Zelf noemt ze het proces het 'trainen van de smaakpapillen'. "Soms moet je iets meerdere keren proberen voor je het lekker vindt," vertelt ze. "Ze hoeven niet eens te kauwen of te slikken, gewoon in hun mond nemen kan al helpen."

Honger is de beste saus Blijven de moeilijkheden aanslepen tijdens de maaltijd? Dan bestaat het gevaar dat je het kind al snel zijn of haar gang laat gaan "Ik maak me vooral zorgen wanneer kinderen te weinig wegen of net te veel bijkomen, zoals sommige kinderen die bijvoorbeeld alleen witte etenswaren (zoals brood, pasta) willen eten."



Wat kan je dan zelf doen? "Probeer hen zoveel mogelijk opties voor te schotelen, of confronteer hen met verschillende familieleden en vrienden die andere dingen eten. Maak je je echt zorgen dat ze te eentonig eten? Geef hen dan multivitaminen zodat ze alle benodigde stoffen binnenkrijgen." Maar de beste tip is wellicht om ervoor te zorgen dat je kind niet te veel snoept gedurende de dag en dus trek heeft wanneer het eten op tafel komt. "Een kind dat honger heeft zal uiteindelijk wel eten," weet Muth.