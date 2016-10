Onderzoek: moeders ervaren meer stress dan vaders

Door:

Een kind op de wereld zetten en opvoeden, het is een grote verantwoordelijkheid die ouders stress bezorgt. Moeders zouden hier nog meer last van hebben dan vaders, zo stellen onderzoekers in het tijdschrift American Sociological Review. Ze concluderen dan ook dat de druk om voor de kinderen te zorgen nog steeds zwaarder doorweegt op mama's, en dat de samenleving hier een grote rol in speelt.

Ik hoop als socioloog dat wij in de samenleving sommige vanzelfsprekendheden over de moeder- en vaderrol kunnen doorbreken. Onderzoeker Kelly Musick De Amerikaanse onderzoekers baseren zich voor hun conclusies op een reeks enquêtes die in 2010, 2012 en 2013 bij 12.000 ouders werden uitgevoerd. Daarbij werd op drie willekeurige momenten van de dag gevraagd aan ouders hoe ze zich voelden en wat ze aan het doen waren. Ze moesten ook quoteren hoe moe, gelukkig, droevig of gestresseerd ze waren, en of ze de activiteiten die ze deden betekenisvol vonden.



Uit die antwoorden concluderen de onderzoekers dat zowel mama als papa graag tijd doorbrengen met de kinderen, maar dat de moeders hier meer stress bij ervaren. "Moeders zijn niet meer gestresseerd als ze bij hun kinderen zijn, maar ze ervaren meer druk dan vaders," zo legt onderzoeker Kelly Musick uit. Lees ook "Oók voor babysit moet je verzekerd zijn"

Spelen versus zorgen Zowel moeders als vaders vinden het fijn om met kinderen te spelen, maar het verschil ligt hem volgens de onderzoekers in het feit dat mama's nog veel meer dingen doen met kinderen dan enkel spelen. "Ze maken eten klaar, stoppen de kinderen in bad, vouwen de was op... En als er nog tijd over is, spelen ze met de kinderen," verklaart Musick. Vaders brengen vooral tijd met de kinderen al spelend door, vaak ook op familiemomenten waarbij de moeder er ook bij is en hij dus niet alleen verantwoordelijkheid draagt.