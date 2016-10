"Oók voor babysit moet je verzekerd zijn"

Door: Marc Coenegracht

© Thinkstock.

Jan Van Looveren schrikt zich vanavond rot in 'Voor hetzelfde geld'. Hij ontdekt dat hij tot 'werkgever met huispersoneel' wordt gebombardeerd als hij zijn buurmeisje vraagt om te babysitten. Een werkgever moet een verzekering voor z'n personeel afsluiten, én is verantwoordelijk tijdens het woon-werkverkeer. Zelfs in het geval van een puberende oppas.

Jan Van Looveren en zijn vrouw © photo news.

Het is een opmerkelijke reportage in het Eén-consumentenmagazine 'Voor hetzelfde geld'. Jan Van Looveren wil uitzoeken hoeveel een babysiteigenlijk moet kosten, maar stelt tot zijn verbazing vast dat zowat iedereen die een buurmeisje een paar uur op zijn kinderen laat passen officieel 'huispersoneel' heeft en hen dus moet verzekeren. "Het klinkt inderdaad ongeloofwaardig, maar het is de realiteit: als je je buurmeisje vraagt om te komen babysitten ben je officieel een werkgever, en dien je dus een verzekering voor werknemers af te sluiten", licht eindredacteur Jeroen Kila toe.



Butler of poetsvrouw

"En nee, een familiale verzekering volstaat niet", gaat hij verder. "Die komt wél tussenbeide als je kind per ongeluk een beker naar je babysit werpt en die daarbij gewond raakt. Maar als je oppas op weg naar huis een ongeval heeft, ben je als - jawel - werkgever niet verzekerd."



"We zijn inderdaad behoorlijk geschrokken", bevestigt Van Looveren. "Iedereen met kinderen heeft wel al eens een babysit gevraagd. Doorgaans iemand uit de buurt of een kind van goeie vrienden. Ook over de prijs van zo'n babysitbeurt heerst min of meer eensgezindheid: da's 5 euro per uur. Maar niemand weet dat een oppas ook als huispersoneel wordt gezien. Met alle mogelijke gevaren en onaangename verrassingen van dien. Bij een butler is dat evident, bij een poetsvrouw betaal je met dienstencheques en ben je ook verzekerd."



De redactie van'Voor hetzelfde geld' zocht en vond een verzekering die wél problemen kan voorkomen. "Het is de polis 'huispersoneel', die 50 tot 90 euro per jaar kost. Je kan ook je babysit officieel aanvragen, bijvoorbeeld via de Gezinsbond. Dan betaal je jaarlijks lidgeld en 4 euro per uur, met een minimum van twee uur per babysitbeurt. Dat wordt aangevuld met 1,50 euro voor de noodzakelijke verzekering", aldus Kila.