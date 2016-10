"Een rosé en een groentepapje alstublieft": Gent krijgt babyrestaurant

© thinkstock.

Niet alleen de standaard wijntjes en kamillethee, maar ook groentepuree en fruitpap prijken op de menukaart van Amélie+Moi. Dit "babyrestaurant" opent op 26 oktober haar deuren in Gent, waar moeders en vaders met hun kroost van harte welkom zijn. "Als je kind eens weent of begint rond te lopen, word je bekeken. In Amélie+Moi zullen ze helemaal zichzelf kunnen zijn," vertelt zaakvoerder Stefanie Canu (39) aan De Standaard.

Stefanie Canu (39), mama van Amélie (3), kreeg na haar bevalling te kampen met een postnatale depressie. Zelf had ze toen behoefte aan een café of restaurant waar ze zorgeloos met haar pasgeboren dochter terecht zou kunnen, maar dat vond ze nergens.



Een frustratie die haar aan het denken zette en inspireerde om uiteindelijk haar job als psychologe op te geven en Amelie+Moi op te starten, een toegankelijk babyrestaurant in Gent waar iedereen met kinderen welkom is zonder veroordeeld te worden. "Iedereen met kinderen zal er zich in herkennen. Als je kind eens weent of begint rond te lopen, word je bekeken. In Amélie+Moi zullen ze helemaal zichzelf kunnen zijn. In de speelhoek, of aan tafel met mama en papa."



Een ontbijt en lunch zal er op de kaart staan, niet alleen voor volwassenen, maar ook voor de allerkleinsten. Er zullen groentenpurees en fruitpapjes te krijgen zijn, en ook voor andere details werd aan jonge mama's en papa's gedacht. Zo is er een indoorparking voor de kinderwagens, kersverse ouders kunnen er workshops volgen en er komt een winkeltje met duurzame kinderkledij en speelgoed.



Amelie+Moi opent op 26 oktober in Gent op de Steendam 74-76. Meer info via de website.