De 3 bewegingen die je kind moet kennen om aan elke aanval te kunnen ontsnappen

11/10/16 - 16u00 Bron: Daily Mail

Als ouder ben je eigenlijk altijd een tikje ongerust als je kind alleen de deur uitgaat. Kinderen zijn echter lang niet zo hulpeloos als we vrezen: met deze drie simpele bewegingen kunnen ze - in het slechtste geval dat er iets zou gebeuren - aan iedere aanval ontsnappen.

In de video legt Martial Arts leraar Matt Fides met de hulp van de dappere 11-jarige Melissa drie technieken uit die alle kinderen en jongeren zouden moeten kennen.



Opvallend: Matt raadt aan om in noodsituaties net niét om hulp te roepen. Beter is om luidkeels 'brand!' te schreeuwen. Onderzoek wees namelijk al uit dat dit sneller de aandacht zal trekken van voorbijgangers. Volgens Crystal Castelino, director van het programma 'Abuse: Survival Stories' heeft dit te maken met het feit dat mensen meer begaan zijn met hun eigen leven. Lees ook Wereldwijd nefast effect van junkfood op levensverwachting kinderen

1. Arm twist Deze techniek komt van pas wanneer een kind bij de pols gegrepen wordt. Door de pols licht te draaien wordt de greep losser en kunnen ze zich bevrijden zonder zichzelf uit te putten.

2. Schop in het kruis Wanneer een aanvaller het kind langs voren benadert en bij de nek pakt, is er een eenvoudige techniek om in een paar seconden te ontsnappen. Een harde trap in het klokkenspel van de man, gevolgd door een snelle maar harde slag op de voorarmen van de aanvaller geven hen de gelegenheid om te vluchten.