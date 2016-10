Man schrijft ontroerende ode aan pas bevallen vrouw: "Neem zoveel tijd als je wil om weer de oude te worden"

Door: redactie

11/10/16

Brad Kearns, een 27-jarige vader van twee kinderen, neemt het in een blogpost op zijn Facebookpagina DaDMuM op voor vrouwen die net bevallen zijn. In een ontroerende ode aan zijn vrouw Sarah, pleit hij ervoor dat alle vrouwen zichzelf meer tijd mogen gunnen nadat ze een kind op de wereld hebben gezet. "Vergeet de Kim Kardashians en hun Instagramfoto's, in de echte wereld gaat het er veel heviger aan toe."

Het idee voor de ontroerende blogpost van vader Brad op DaDMum, kwam bovendrijven toen zijn pas bevallen vrouw wel heel lang voor de kleerkast een outfit bleef kiezen. Waar Brad zich aanvankelijk ergerde, besefte hij een tijdje later dat zijn vrouw Sarah alle moeite van de wereld had om kledij te vinden die nog rond haar postnatale lichaam zou passen. Iets dat hem aan het denken zetten, en inspireerde tot deze bemoedigende post voor alle pas bevallen vrouwen. Lees ook Puur geluk: de reactie van deze man als zijn vrouw hem vertelt dat ze zwanger is

Vreselijk proces "Het hele postnatale proces is vreselijk," schrijft Brad. "De kinderen worden prioriteit nummer één. Negen maanden lang is je lichaam uitgerekt, gepord en aangeraakt alsof het een wetenschappelijk experiment is. Persoonlijke ruimte bestaat niet meer. Van de badkamer tot het toilet, iedereen wil weten wat er aan de hand is. Je zwelt op en komt bij op plaatsen waar je nog nooit bent bijgekomen. Maar dat moet je allemaal maar oké vinden, omdat iedereen zegt dat je 'de zwangerschapsgloed' hebt."

Hoge verwachtingen Na de eerste rush van bezoekjes van familie en vrienden, staat de moeder er na een paar weken vaak alleen voor, nadat één ouder terug is gaan werken, zo vervolgt Brad. Dat betekent in de praktijk nauwelijks rust, amper het huis kunnen verlaten en geen tijd hebben om gezond te koken. "En dan zie je als moeder op sociale media pas bevallen celebs met een personal trainer, kok, nanny en een stylist, die dan een virale foto posten van hun perfecte lichaam na de bevalling. Op dat moment wordt er een verwachting opgelegd."