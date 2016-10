Partijen verdeeld over (on)zin van maximumfactuur in secundair onderwijs

Door: redactie

Moet er naast de maximumfactuur in het basisonderwijs ook een maximumfactuur komen in het secundair onderwijs? Oppositiepartijen sp.a en Groen zijn gewonnen voor dat idee, meerderheidspartijen Open Vld en N-VA niet. Bij CD&V is parlementslid Kathleen Helsen wel voor, maar minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt voorbehoud.

In het basisonderwijs is de maximumfactuur, ingevoerd in september 2008, intussen ingeburgerd. De maximumfactuur begrenst de kostprijs van activiteiten in het kleuter- en lager onderwijs.



Moet er ook zo'n begrenzing komen in het secundair onderwijs? Oppositiepartijen sp.a en Groen vinden alvast van wel. Het zou de kosten voor de ouders "transparanter" maken, zegt sp.a-parlementslid Caroline Gennez. "Ouders moeten bij het begin van het schooljaar weten waaraan ze zich mogen verwachten. Daarnaast zal de maximumfactuur zorgen voor een objectivering van de studiekosten: het kan niet dat dezelfde opleiding in school A enkele honderden en in school B enkele duizenden euro's kost".



Inspanningen

Ook Elisabeth Meuleman (Groen) is pro: "Kostenbeheersing overlaten aan de scholen zorgt ervoor dat sommige scholen wel degelijk inspanningen doen, maar dat er grote verschillen tussen scholen blijven, en zo wordt de segregatie aan de schoolpoort in stand gehouden".



Meerderheidspartijen Open Vld en N-VA zien een maximumfactuur in het secundair niet zitten. Zo vreest Jo De Ro (Open Vld) dat de invoering een "ingewikkelde oefening" wordt. "De kostprijs verschilt te sterk van leerjaar tot leerjaar en van studierichting tot studierichting. Wellicht is een verdere verfijning van de schooltoelagen een verstandiger optie.".



Miljoenen

Ook N-VA-parlementslid Koen Daniëls wijst op het uiteenlopende aantal richtingen en keuzepakketten. Hij wijst ook op de financiële implicaties: "Als je een maximumfactuur invoert en je wilt niet dat bepaalde activiteiten sneuvelen, dan moet je vele miljoen extra voorzien. Miljoenen die er nu niet zijn".



Meerderheidspartij CD&V toont zich bij monde van Kathleen Helsen voorzichtig voorstander. "Ik ben vóór een maximumfactuur, omdat ik zie dat vandaag leerlingen met bepaalde talenten niet de kans krijgen om die binnen het onderwijs te ontwikkelen omdat ze daarvoor een studierichting moeten volgen die te veel kost", aldus Helsen. Toch waarschuwt ook zij meteen voor de mogelijke risico's. Zo mag de invoering "niet leiden tot een tekort aan middelen voor de scholen en een verzwakking van de kwaliteit".



Studiekostenmonitor

Haar partijgenote en minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt meer voorbehoud en wijst op de moeilijkheid van de maatregel. Zo is het secundair onderwijs veel "disparater" dan het geïntegreerde basisonderwijs. Zeker vanaf de tweede graad zijn er grote verschillen tussen de richtingen. De CD&V-minister wil daarom graag eerst de studiekosten meten. Ze wil daarvoor het nieuwe instrument van de studiekostenmonitor inzetten, zo zei ze vorige week in het Vlaams Parlement. Daarnaast wil Crevits scholen blijven aanmoedigen een kostenbeheersend beleid te voeren.