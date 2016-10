"Eindelijk een rustige rit": zo pakt papa van drieling geruzie in auto aan

Door: redactie

7/10/16 - 14u39 Bron: Today.com

Op vijf minuten gemonteerd en nooit meer gebleir om van elkaar gejatte koekjes op de achterbank. © Jake White / Facebook.

Eén jengelend kind op de achterbank kan al danig op de zenuwen van de bestuurder werken, laat staan drie. Jake White uit Ohio kan erover meepraten met zijn tweejarige drieling Jude, Stella en Xavier. Geef ze alle drie een koekje, en gegarandeerd zal er één het koekje van broer of zus jatten, met het soort gebleir tot gevolg dat niet bepaald bevordelijk is voor de concentratie achter het stuur. Maar Jake, die beeldhouwer was maar nu als huisvader door het leven gaat, vond een oplossing.

Hij maakte scheidingswanden voor in de auto, zette een foto van zijn toegepaste handigheid op Facebook en die ging prompt viraal.



"Ze steelden voortdurend elkaars koekjes en voor een tweejarige is dat het einde van de wereld", getuigt de vader tegen Today Parents. "De scheidingswanden zijn van zacht materiaal, maar stevig genoeg om ze gescheiden te houden. De kinderen zijn zelden stout en ze gaan overal met me mee, dus voor mij was dit een normale oplossing om de rust te bewaren". White was verbaasd dat zijn post viraal ging.



"Maar nu snap ik het: ouders herkennen hierin hun eigen spitsvondigheid om problemen met de opvoeding van kinderen op te lossen".



Het kostte hem slechts vijf minuten om de scheidingswanden in de auto te installeren. "Meer was niet nodig om weer rustige autoritten te kunnen maken".