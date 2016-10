Cornflakes & 6 andere dingen die eigenlijk per ongeluk werden uitgevonden

© thinkstock.

Alles is ooit door iemand bedacht. Van je favoriete koffiemok tot je lievelingsknuffel die je als kind overal mee naartoe sleepte. Sommige dingen werden heel zorgvuldig van begin tot eind ontwikkeld. Maar soms gebeurt het dat een uitvinding plots leidt tot een andere, geheel onverwachte, ontdekking.

1. Cornflakes Iedereen kent de naam van de Kellogg-broers, maar niet omwille van hun eigenlijke opzet. John Harvey en zijn jongere broertje Will Keith Kellogg waren namelijk amateuruitvinders. Tijdens een van hun experimenten wilden e twee broers deeg maken van gekookte tarwe. Eén van beide liet het echter veel te lang drogen, waardoor het geheel uiteinbrokkelde in kleine, platte stukjes. Toch waren ze benieuwd naar de smaak, en dus gooiden ze het in de oven. En dat bleek verrassend lekker te zijn. Toen ze dan ook nog eens de tarwe besloten in te ruilen voor maïs waren de cornflakes geboren.

2. Tefalpannen De kans is groot dat jij ook een Tefalpan in je keuken hebt staan. De anti-aanbaklaag is immers dé uitkomst voor wie niet wil knoeien met extra boter en vetstoffen. Al werd dit soort plastic eigenlijk ontdekt omdat Roy Plankett, een scheikundige uit Ohio, er achter kwam dat zijn stoffen iets heel anders deden dan hij verwachtte. Pas in 1954 zag men het nut in van zijn ontdekking.

3. Slinky © thinkstock. Wie kent de Slinky nu niet? We hebben er allemaal honderden keren de trap mee op- en afgelopen. Het speelgoed werd in 1943 uitgevonden door marine-ingenieur Richard James. Tijdeens zijn werk in een jachthaven gooide hij per ongeluk een springveer om. En die viel niet gewoon op de grond, maar 'huppelde' van de boeken naar de tafel en dan pas op de grond. Twee jaar later waren de eerste Slinky's in de winkelrekken te vinden.

4. Plasticine Van figuurtjes tot eten en zelfs leuke diertjes: je kan bijna alles maken met het leuke speelgoed. Behalve rubber, zo bleek toen er tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot tekort aan rubber ontstond. De Amerikaanse regering startte toen een project om synthetische rubber te ontwikkelen, en kwam uit bij plasticine. Al snel was duidelijk dat het rubber niet zou kunnen vervangen, en het ging de vergetelheid tegemoet, tot een speelgoedverkoopster het ontdekte.Het werd in een mum van tijd een bestseller.

5. Post-Its Dat gele briefje dat op je ijstkast plakt? Ook een ongelukje. Toen Spender Silver in 1968 een supersterke lijm wou ontwikkelen, slaagde hij er enkel in het tegenovergestelde te produceren: een soort lijm die je tijdelijk kan gebruiken om kleine dingen aan elkaar te plakken. Hij had geen flauw idee wat hij ermee aan moest, dus liet hij de uitvinding maar links liggen. Totdat Art Fry, een collega, vijf jaar later met een idee kwam: wat dacht hij van sticky boekenleggers? Nog wat later werd het idee omgevormd naar Post-Its.

6. Waterijsjes © thinkstock. Ze zijn heerlijk verfrissend in de zomer, en tijdens de warmste maanden van het jaar liggen ze dan ook steeds in menig diepvriezer. Maar het eerste waterijsje werd uitgevonden toen de 11-jarige Frank Epperson per ongeluk een mengsel van water en zoete stoffen op zijn veranda liet staan. De temperaturen zakten toen onverwachts erg snel, en de dag erna vond hij een ijsachtige substantie terug. Al duurde het nog 20 jaar voor de klassieke waterijsjes op de markt kwamen.