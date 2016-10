7 natuurlijke manieren om spinnen uit je huis te weren

Door: ND

We kunnen het niet langer ontkennen: het spinnenseizoen is officieel geopend. Wie hyperventilatie-aanvallen krijgt bij de gedachte alleen al aan zo'n kruipend achtpotig monster, lees vooral verder. Met deze 7 tips blijven spinnen uit je buurt en gaan ze in het beste geval de buren lastig vallen. Exclusief enge close-up foto's van spinnen, beloofd.

1. Geur als afschrikmiddel Jij mag dan wel een hekel hebben aan spinnen, zelf hebben de beestjes een hekel aan de geur van pepermunt en eucalyptus. Leng wat etherische olie met de geur van pepermunt of eucalyptus aan met water, en sproei op openingen zoals ramen, plinten en deuren. Ook een plantje munt of lavendel aan je raam houdt de beestjes op een afstand. Haal die groene vingers maar boven en plaats er eentje op de vensterbank buiten.

2. Azijn Zelf ook geen fan van pepermunt of eucalyptus? Leng dan wat water aan met azijn en sproei in een verstuiver op diezelfde plekjes waar je de spinnen verwacht te zien. Iets pittiger van geur, maar wel efficiënt.

3. Kruimels en co Kruimels en vuil trekken insecten aan, die op hun beurt dan weer spinnen aantrekken om de insecten als avondmaal te nuttigen. Maak van je huis geen pop-uprestaurant voor insecten en bij uitbreiding spinnen, en zorg ervoor dat je de kruimels van de ontbijttafel netjes wegruimt. Verwijder ook stofwebben, die eitjes kunnen bevatten.

4. Opruimen en poetsen Spinnen houden ervan zich te verstoppen in kleine hoekjes en gaatjes. Geef ze de gelegenheid niet om zich knus weg te stoppen. Haal kledij van de grond, ruim hoopjes rommel op en ga eens met een stofzuiger en bezem door de grootste risicogebieden. Ook kieren en gaatjes dichtstoppen kan helpen.

5. Eet appelsienen Spinnen zijn geen fan van citroen, appelsien en andere citrusvruchten. Het ideale moment om een citrusgetinte fruitsla of smoothie te maken. Gebruik de schillen om de buitenkant van ramen en deuren in te smeren. De geur blijft ongeveer 24 uur hangen. En dankzij de vitamine C die je binnen krijgt van al die citrusvruchten, hou je meteen ook dat herfstig hoestje op een afstand.

6. Neem een kat Nog in twijfel over een huisdier? Een kat zal met plezier spinnen voor je vangen. Ze zijn er verder ook dol op om de diertjes langzaam te martelen door er eerst wat sadistisch mee te spelen. Als spinnen al een onderling communicatienetwerk hebben, raakt de boodschap "niet in dat huis!" hopelijk snel verspreid.