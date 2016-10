'Appje voor de borst' helpt mama's bij de borstvoeding

Door: redactie

Aan welke borst heb je het laatste gevoed en hoelang is dat geleden? Als kersverse mama is het niet altijd makkelijk om al die informatie te onthouden, terwijl je het net extra goed wil doen. Daarom lanceert vroedvrouw Hannah Van Hout (24) in samenwerking met Kind en Gezin Appje voor de Borst, een gratis borstvoedingsapp voor alle mama's. "Met deze app hebben mama's alvast één zorg minder," aldus de jonge vroedvrouw.

Mama's hebben vaak vragen en nood aan ondersteuning zodat ze nog beter voor hun kindje kunnen zorgen. Daarom bedacht vroedvrouw Hannah Van Hout (24) dat een mobiele applicatie hier handig voor zou zijn, alsook om de communicatie met mama's te verbeteren. Kind en Gezin ondersteunt de app, die gratis te downloaden is voor iOS en Android.



Een zorg minder

"Het idee van de applicatie is ontstaan omdat ik als vroedvrouw borstvoeding makkelijker wil maken. Zodat mama's niet hoeven af te haken, omdat ze er niet gerust in zijn. Er zijn zo ontzettend veel voordelen aan dat ik met deze applicatie borstvoeding alle kansen wil geven. Ik merk dat vrouwen het soms ook een eng idee vinden. Terwijl met wat uitleg en opvolging het heus niet altijd zo moeizaam hoeft te gaan. Bij de geboorte van een baby komt er zoveel op je af waaraan je moet denken. Deze app kan borstvoeding makkelijker maken. Zo hebben mama's een zorg minder", vertelt Hannah Van Hout.



Contact met verpleegkundigen

De borstvoedingsapp 'Appje voor de Borst' is er voor elke kersverse mama. De app denkt aan de kleine, praktische dingen, zodat de mama ze niet meer moet onthouden. Aan welke borst heb ik het laatst gevoed? Wanneer had m'n kindje nu weer een volle luier? Mama's kunnen in een handig overzicht voedingen, luiers en gewicht bijhouden. De app geeft niet alleen antwoorden voor een gerust gemoed, ze verbindt mama's ook met hun vroedvrouw of verpleegkundige. Met één druk op de smartphone worden de juiste, gedetailleerde gegevens doorgestuurd.