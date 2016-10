5 goedkope hacks om het huishouden makkelijk te houden

Door:

2/10/16 - 10u30 Bron: Huffington Post Door: Tine Kintaert 2/10/16 - 10u30 Bron: Huffington Post

© Thinkstock.

Zondag is vaak ook de dag waarin je zoveel mogelijk huishoudelijke taken probeert af te werken waar je in de week geen tijd voor had. Maar in het weekend zijn er wel wat leukere dingen om te doen. Daarom geven wij je 5 hacks mee om het allemaal wat makkelijker en sneller te laten verlopen. En het beste? Ze zijn goedkoop én je hebt ze sowieso in huis. Graag gedaan!

1. Niets zo vreselijk om af te wassen als aangebrande of aangekoekte potten en pannen. Uren weken, schrobben... Met wat baksoda en azijn komen die voedingsresten echter makkelijk los. Giet wat azijn in de vuile pot en zet die opnieuw op het vuur. Zodra de azijn kookt, voeg je er twee theelepels baksoda aan toe. Even wachten, en daarna kan je het goedje weggieten. Je zal zien dat alle resten makkelijk wegwassen.



2. Nog een laatste bbq om het af te leren? Wrijf dan de grill in met een halve ajuin. Het sap geeft niet alleen je vlees een lekker smaakje, het zorgt er ook voor dat alle vuil gemakkelijk loslaat. Prik de ajuin wel op een vork, want brandwonden zijn nooit echt leuk.



3. Je hoeft geen tientallen euro's uit te geven aan schoonmaaksprays. Zijn je kranen en tegels dof van de kalkresten? Dan kan je die simpelweg verwijderen met wat citroensap. Wrijf met een halve citroen over de plekken in kwestie, veeg de overschot weg met een doek en verwonder je over de teruggekeerde glans. Lees ook Dit is het vuilste voorwerp in je keuken

Schoonmaken gaat 10 keer sneller met deze makkelijke tips

Gelukkig met minder: écht opruimen doe je zo © Thinkstock.