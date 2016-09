Wil je zwanger raken? Dan hebben wij nu goed nieuws voor jou

© Thinkstock.

Oktober is de meest vruchtbare maand, want dan verwekken we de meeste baby's in België. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische overheid.

In juli komen het meeste Belgische baby's ter wereld: 11.240 in vergelijking met een gemiddelde van 10.368 geboortes in de andere maanden. Als je dan 9 maanden teruggaat kom je al snel op de meest vruchtbare maand uit: oktober.



Wetenschappers weten niet waarom er meer baby's verwekt worden in oktober. Er bestaan wel enkele populaire theorieën over de reden waarom oktober de meest vruchtbare maand in ons land is. De kortere dagen en langere nachten kunnen een mogelijk verklaring zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat de ideale dag om in Europa zwanger te worden een vroege herfstdag is wanneer het nog vrij licht is (tot ongeveer 12u) en de temperaturen schommelen tussen 10 en 20 graden.