Schoonmaken gaat 10 keer sneller met deze makkelijke tips

Er zijn leukere manieren om je woensdagnamiddag door te brengen dan met een dweil in de ene hand en een stofzuiger in de andere. Daarom verzamelden wij deze eenvoudige maar geniale tips, waarmee het klusje in een mum van tijd geklaard is. Graag gedaan!

2. Geef producten de tijd om in te werken We zijn allemaal een tikje ongeduldig. Die ossengalzeep 10 minuten laten inwerken? Ach, twee minuutjes zal ook wel goed zijn. Niets van. Die tijdsindicaties staan niet voor niets op de verpakking, het zorgt ervoor dat het product écht zijn werk doet. En wedden dat het na het wachten plots ook een stuk makkelijker gaat?

3. Stofzuig naar de andere kant Begin jij ook altijd in de hoek om van daaruit de rest van de kamer te doen? Niet goed. Wie efficiënter wil stofzuigen, begint best in het midden van de kamer, daar wordt immers het meeste geleefd - zeg nu zelf, hoeveel tijd breng jij in de hoek van je woonkamer door? Zo verzeker je ervan dat de meest gebruikte (en dus ook vuilste) delen van de kamers het best gepoetst worden.

4. Vind altijd de goede kant van het dekbed Ben jij ook keer op keer in een eeuwige strijd verwikkeld met je dekbed om het in de hoes te krijgen? Er is een heel eenvoudig trucje: ga gewoon op zoek naar het label, en plaats je dekbed met het label links boven in de overtrek. Klaar is kees.