NINA tipt: dit moet je nu planten voor een fleurige winter

De rode knoppen van de skimmia. © Thinkstock.

De meeste planten houden een winterslaapje, maar gelukkig zijn er enkele pareltjes die de koude dagen opfleuren. En als je wil genieten van bloemenpracht tijdens de winter, dan moet je nu in actie schieten.

© Thinkstock.

De website Groenvanbijons.be informeert je over welke bloemen en planten je nu in de grond moet stoppen. Wij selecteerden de mooiste winterbloemen:



- Fan van geel? Dan is winterjasmijn (jasminum nudiflorum) iets voor jou. Nu planten is genieten vanaf december tot april.



- De vrolijke struikkamperfoelie (euonymus fortunei) krijgt witte bloemen in februari.



- Een aanrader voor liefhebbers van rood is japonica 'rubella'. Die staat garant voor rode bloemknoppen in de winter.



- Mijn persoonlijke favoriet zijn de wilgenkatjes. Ik zal dus de salix caprea (kilmarnock) planten, want dan kan ik vanaf februari van

witte katjes genieten.