Waarom ochtendmisselijkheid een goed teken is

Ochtendmisselijkheid, elke vrouw die het al meemaakte zal het geen lachertje noemen. Maar onderzoekers ontdekten wel iets dat het leed kan verzachten: het is namelijk een goed teken wanneer toekomstige mama's zich misselijk voelen en constant boven de toiletpot hangen.

De Amerikaanse onderzoekster Stefanie Hinkle voerde het onderzoek uit aan het National Institute of Child Health and Human Development. Ze volgde een groep van vrouwen voor de zwangerschap en hield hen gedurende 36 weken in de gaten om meer te weten te komen over het verband tussen de misselijkheidssymptomen en een miskraam.



Alle deelneemsters hadden al minstens een miskraam achter de rug en probeerden actief opnieuw zwanger te raken. Bijna 800 van hen kregen na een zwangerschapstest goed nieuws. Een kwart van hen verloor tijdens het onderzoek het vruchtje.



Hinkle en haar team analyseerden dagboeken over misselijkheidssymptomen en braakneigingen. Zo ontdekte ze dat vrouwen die zich slecht voelden minder risico lopen op een miskraam tegen de achtste week van de zwangerschap in vergelijking met vrouwen die geen symptomen ervaarden. "We vermoeden dat er een rechtstreeks biologisch verband is tussen misselijkheid, braken en een miskraam. Maar we weten voorlopig niet waarom dat zo is."



"Vermoeidheid en misselijkheid kunnen een zwangerschap erg zwaar maken. Maar de wetenschap dat het een goed teken is, kan het leed mogelijk verzachten. We willen wel benadrukken dat je niet in paniek moet raken als je je niet misselijk voelt. Elke zwangerschap is anders, de symptomen kunnen erg verschillen van vrouw tot vrouw", besluit Hinkle.