15x groenten en fruit die je niet biologisch hoeft te kopen

Tegenwoordig eten we allemaal liefst zo puur en gezond mogelijk. En dus kiezen we massaal voor onbewerkt, ongeraffineerd en biologisch. Lief voor je lijf, minder voor je portemonnee. Al hoeven we in sommige gevallen echt niet zo diep in de buidel te tasten: deze groenten en fruit kan je met een gerust hart niét-biologisch kopen.

Uiteraard is de keuze voor biologisch persoonlijk. Zo eten velen bijvoorbeeld enkel biologisch vlees, omdat de dieren beter behandeld zouden worden. Bij fruit en groenten heeft de keuze vaak te maken met het gebruik van pesticiden en andere synthetische middelen. Al betekent dat niet dat we standaard alles biologisch moeten aanschaffen. Lees ook Waarom misvormde groenten en fruit nog beter voor je zijn

Dirty Dozen

1. aardbeien

2. appels

3. nectarines

4. perziken

5. selder

6. druiven

7. kersen

8. spinazie

9. tomaten

10. paprika

11. kerstomaten

12. komkommer Clean Fifteen

1. avocado's

2. maïs

3. ananas

4. kool

5. doperwtjes

6. ui

7. asperges

8. mango's

9. papaja's

10. kiwi's

11. aubergines

12. suikermeloen

13. grapefruit

14. cantaloupe

15. bloemkool Dirty Dozen en Clean Fifteen

In Amerika bestaan er zelfs richtlijnen voor. Ieder jaar worden er 48 soorten getest op pesticiden en onderscheidt de Environmental Working Group 12 groenten en fruit waarbij je best altijd op zoek gaat naar de bio-variant, de zogenaamde 'dirty dozen'. Vooral groenten en fruit met een eetbare schil koop je best biologisch.





Er zijn echter ook groenten- en fruitsoorten die je met een gerust hart in je winkelkarretje kan stoppen zonder daarbij voor biologisch te kiezen. Deze krijgen van de Environmental Working Group het label 'clean fifteen'.

Schillen en wassen

Al moeten we een belangrijke kanttekening maken bij de bovenstaande lijstjes: de resultaten zijn namelijk Amerikaans, en daar worden andere voedingsregels gehanteerd dan bij ons. In België wordt de hoeveelheid pesticide bij groenten en fruit nauwlettend in het oog gehouden en tot een minimum beperkt, waardoor deze doorgaans een stuk minder vervuild zijn.



Al kan je natuurlijk nooit voorzichtig genoeg zijn. Presentatrice Elke Vanelderen, die opgroeide tussen de appelbomen en een boek schreef over het onderwerp, raadt daarom aan fruit en groenten altijd te schillen en twee keer te wassen (met appelazijn of natriumbicarbonaat!).