Na de robotstofzuiger, maak kennis met de dweilrobot

Door: ND

12/09/16 - 15u00

© kos.

De robotstofzuiger of de grasmachine die automatisch je gras afrijdt, kenden we al. Maar het aanbod "huishoudapparatuur voor luie mensen" wordt nu ook uitgebreid met een dweilrobot, die voor jou tot in de kleinste hoekjes en gaatjes de vloer dweilt. Deze elektronische poetsvrouw 2.0 ligt vanaf eind september in de winkel.

Een robotstofzuiger, een kast die je kleren opvouwt en weglegt en nu ook een dweilrobot. Laten we ons huishouden binnenkort volledig aan elektrische apparaten over? Vanaf eind september ligt in ons land de Braava jet-dweilrobot in de winkel, die met een vibrerende reinigingskop, een spray en speciale reinigingspads de vlekken van jouw vuile vloer dweilt.



Net zoals de robotstofzuiger manoevreert hij zelf onder kastjes en rond obstakels en kan hij gebruikt worden in ruimtes van maximaal 25 vierkante meter. In het apparaat zitten speciale reinigingspads met een reinigingsmiddel dat door water geactiveerd wordt. Als je op de "Clean"-knop duwt, beginnen de spray en vibrerende reinigingskop hun werk te doen en weken die vuil en vlekken los, waarna het reinigingspadje het vuil wegneemt.



Interesse in zo'n elektronische poetsvrouw? Vanaf eind september ligt de dweilrobot bij ons in de winkels voor een adviesprijs van 269 euro. De reinigingspads kan je apart kopen voor 10,99 voor 10 stuks, en 11,99 euro voor de eco-versie. Nu maar hopen dat hij geen ruzie maakt met de robotstofzuiger.