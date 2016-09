Je kind extra huiswerk geven: doen of niet?

© Thinkstock.

Ze noemen ze 'tijgermoeders': mama's die het beste uit hun kinderen willen halen. Ze geven hun kroost extra huiswerk en zijn voortdurend in de weer om de schoolresultaten perfect te houden. Maar dat heeft niet alleen invloed op het geluk van het kind, ook op dat van de moeders.

De Amerikaanse Amy Chua was de eerste die met de term 'tiger mums' op de proppen kwam. De academische schreef de bestseller 'Battle Hymn of the Tiger Mums', waarin ze omschrijft hoe ze haar dochters opvoedt. De meisjes krijgen extra huiswerk van haar en nemen nooit deel aan activiteiten die geen educatieve toets hebben. Pyjamafeestjes zijn uit den boze, en nadat alle huiswerk is afgewerkt, zijn enkel piano- en vioollessen toegelaten. Cijfers onder een 8 op 10 worden niet geaccepteerd.



Een erg hard bestaan, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de mama's, zo blijkt. Uit een onderzoek aan de Queen Mary University of London - die een groot corpus aan data over het geluk van moeders analyseerde - bleek dat de zogenaamde tijgermoeders meer kans hebben om gestresseerd en ongelukkig te zijn. "Ze zijn vaak uitgeput en overweldigd als ze een strikt schema van extra lees- en wiskundesessies handhaven", klinkt het.



De wetenschappers waarschuwen ook voor het effect op de kinderen. "We weten uit vorig onderzoek dat postnatale depressies een grote impact hebben op kinderen. Een ongelukkige mama kan ook voor een ongelukkig kind zorgen." Ze raden dan ook aan om stressvolle situaties in het huishouden zo veel mogelijk te vermijden.