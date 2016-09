NINA tipt: bio-babykleding voor een prikje

Door: redactie

8/09/16 - 07u36

© Lidl.

Moet je binnenkort nog op babybezoek? Dan tippen we je graag deze budget babycollectie in biokatoen van warenhuisketen Lidl. De collectie voor baby's tot 24 maanden is zacht geprijsd en zacht gemaakt. Verkrijgbaar vanaf vandaag in de winkels en online zolang de voorraad strekt.

© Lidl.

Bio-katoen is zachter voor babyhuidjes die vaker irritaties en milde eczeem oplopen door wrijving. Meegenomen is dat de prijzen van de babykleertjes in heel neutrale kleurtjes en met leuke designs ook de portefeuille van mama (of trotste meter of peter) niet irriteren. Want wees eens eerlijk? Hoe lang draagt een baby zo'n body?



Voor body's betaal je € 6,99 per set van 2, slaappakjes zijn € 5,99 per stuk en de dekbedovertrekken kosten maar € 12,99.



Het bio-katoen draagt het OCS 100- label dat staat voor ecologisch geproduceerde kledij en Oeko-Tex wat betekent dat het textiel getest is op schadelijke stoffen. Verkrijgbaar bij LIDL en online zolang de voorraad strekt.