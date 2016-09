Dit zijn de beroemde baby's van Anne Geddes 20 jaar later

Door:

Baby's in bloempotten met bloemen op het hoofd, in bijenpakjes of verkleed als stuk fruit: wie 20 jaar geleden zelf geen baby meer was, herinnert zich de iconische foto's van de Australische fotografe Anne Geddes. Maar hoe zou het nog zijn met die aandoenlijke baby's van toen? De fotografe onthult 20 jaar later op Facebook en Instagram hoe haar modellen van toen er vandaag de dag uitzien.