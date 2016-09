Plussize model wil stigma doorbreken en geeft zoontje borstvoeding tijdens het werk

Door: TVM

4/09/16 - 11u01 Bron: Metro

© Instagram @tessholliday.

Het bekende plussize model Tess Holiday heeft op haar Instagram verschillende foto's gedeeld waarop ze borstvoeding geeft aan haar zoontje terwijl ze aan het werk is. Ze wil daarmee aantonen dat er niets mis is met in het openbaar borstvoeding geven, in de hoop het stigma er rond zo te doen verdwijnen.