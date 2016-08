Door: redactie

1/09/16 - 12u24

video We vroegen aan 13 kinderen: wat zit er in jouw boterhamdoos? Al niet meteen het makkelijkste woord, zo bleek. De brood-ram-doos zit vol gezonde spullen van mama (water en yoghurtjes) en saaie boterhammen. Maar korsten zijn écht niet lekker hoor! "Wij willen speculoospasta in plaats van smeerkaas!"