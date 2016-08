Terug naar school: het MAMAgement van blogster Lobke

Door: redactie

1/09/16

Deze week staat alles in het teken van 'terug naar school'. Elke dag delen we een tip van mama's over hoe ze de omschakeling van zomervakantie naar september vlot maken met hun kroost. Vandaag deelt blogmama Lobke Gielkens haar tip voor een stressloze week: plannen, plannen en nog eens plannen.