Door: redactie

31/08/16 - 15u33

video Morgen vullen ze hun boekentassen weer en gaan ze trots, ietwat aarzelend of ronduit met tegenzin de schoolpoort door na twee maanden vakantie. Gelukkig hebben ze leuke boekentassen om te vullen: met prinsessen, een wereldbol of dino's op. Of met wieltjes om na school weer snel bij mama te zijn... Al wil mama niet altijd de boekentas kopen die zij het liefste willen.