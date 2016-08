Ook hier is het 1 september: zo ziet een eerste schooldag in Nepal eruit

© Cunina - Sophie Vangheel.

Morgen starten de files aan de schoolpoorten weer: ouders droppen hun kroost, schoolbussen stoppen voor de deur. En frisse uitgeruste kindjes huppelen de schoolgebouwen in. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in veel landen is dat niet zo. In Nepal bijvoorbeeld, waar kinderen drie uur onderweg zijn om toch maar plaats te kunnen nemen op de schoolbanken.

13.000 schoolkinderen © Cunina - Sophie Vangheel. De organisatie steunt op duizenden Cuninapeetouders, en kreeg zo al meer dan 13.000 kinderen op de schoolbanken.



"Onderwijs is de sleutel van alles," vertelt Sophie gepassioneerd. "Zonder een goede opleiding komen kinderen automatisch in die vicieuze cirkel van armoede terecht. Met Cunina willen we kansarme kinderen de mogelijkheid geven om die cirkel te doorbreken en iets te doen met hun leven."

Duurzaamheid De hele gemeenschap bouwt mee aan de toekomst van de kinderen Sophie Vangheel - oprichtster Cunina Cunina is niet zomaar een vorm van paternalisme. In tegendeel, de organisatie zweert bij engagement van de hele gemeenschap. "Wij kiezen resoluut voor duurzaam," legt Sophie uit. "Als wij een school bouwen, worden de kiezeltjes bij wijze van spreken naar boven gedragen door de ouder. De hele gemeenschap bouwt zo mee aan de toekomst van hun kinderen." En zo is Cunina verantwoordelijk voor tal van succesverhalen. Zo ook in Nepal.

Zo ziet 1 september eruit in Nepal © Cunina - Sophie Vangheel. Wanneer de kindjes op school arriveren krijgen ze twee uniformen, maar ook twee paar schoenen en sokken. De mensen daar zijn vaak zo arm dat ze zelfs dat niet kunnen betalen. Op 1 september zullen er met dank aan Cunina ook heel wat Nepalese kinderen naar school trekken. Zo ziet hun eerste schooldag eruit:



7.00u: "De schooldag loopt daar van 7u 's morgens tot 2 uur in de namiddag," vertelt Sophie. "Velen onder hen wonen in de bergen en moeten doorgaans urenlang stappen voor ze op school aankomen. Wanneer ze op school arriveren krijgen ze twee uniformen, maar ook twee paar schoenen en sokken. De mensen daar zijn vaak zo arm dat ze zelfs dat niet kunnen betalen. Daarnaast krijgen ze ook een boekentas, schriftjes en allerlei andere schoolspullen die ze zullen nodig hebben."



8.00u: "Wanneer alles is uitgedeeld, beginnen ze de dag met het nationaal volkslied, gevolgd door wat lichaamsoefeningen. Die ritmische oefeningen op muziek helpen hen om discipline te leren. Voor die bergkinderen is dat erg belangrijk, omdat ze dat doorgaans niet goed kennen."



9.00u: "Vervolgens trekt iedereen naar zijn lesklasje, waar de leerboeken worden uitgedeeld. En de lessen beginnen. Belangrijk is dat de kinderen ook van jongs af aan Engelse les krijgen, in tegenstelling tot op de overheidsscholen. Op die manier krijgen ze meer kansen in de wereld."



14.00u: "Om 2 uur in de namiddag zijn de lessen gedaan. Dan vertrekken de kinderen terug te voet naar huis, waar ze hun huiswerk maken. De omstandigheden daar zijn nog het best te omschrijven als middeleeuws, ze hebben immers geen licht of tafel, waardoor ze hun taken vaak buiten op de grond moeten maken." © Cunina - Sophie Vangheel.